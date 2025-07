La Turquie a dispensé une formation militaire aux forces de sécurité de la Gambie, qui se prépare à accueillir le sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) début mai.

Au total, 351 soldats gambiens ont suivi une formation spéciale y compris des séances sur la protection des personnalités dans diverses zones de la capitale Banjul du 7 au 28 avril. .

L'ambassadeur de Turquie en Gambie, Fahri Turker Oba, le ministre gambien de la Défense Sering Modou Njie, le chef d'état-major de la Défense gambienne Mamat Cham et de nombreux soldats ont assisté à la cérémonie de clôture de la formation.

Au cours de la cérémonie, Oba a déclaré que la formation a bénéficierait aux forces de sécurité gambiennes pendant et après le sommet.

Le ministre gambien a, de son côté, remercié la Turquie pour son soutien et déclaré que le pays était un partenaire fiable dans le développement de la Gambie.

Sommet de Banjul

Le Sommet de l'OCI à Banjul est la 15ème édition du Sommet islamique des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la coopération islamique (OCI). Il se tiendra à Banjul, en Gambie, du 4 au 5 mai 2024.

Des présidents, rois, sultans, premiers ministres, dirigeants et autres dirigeants des cinquante-sept (57) pays membres de l'OCI et au-delà devraient être présents.

A l’ordre du jour du sommet de nombreuses questions urgentes auxquelles est confronté le monde islamique et au-delà.

Du développement économique à la stabilité politique, en passant par les échanges culturels et la sécurité régionale, le Sommet constitue une plate-forme essentielle de dialogue et de collaboration visant à favoriser l'unité et la solidarité intra-islamiques.

En outre, l'événement devrait faciliter les discussions bilatérales et les engagements diplomatiques, ouvrant la voie à une coopération renforcée et à une compréhension mutuelle entre les pays participants.

Alors que la communauté internationale attend les résultats de cette réunion importante, les attentes sont grandes quant aux résultats qui façonneront l’avenir de la coopération islamique et des relations mondiales.