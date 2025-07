Selon des chiffres publiés ce mercredi par les deux organismes, 8535 personnes ont été interpellées, certaines sont toujours détenues, d’autres ont été relâchées.

Les autorités israéliennes affirment qu’environ 1000 personnes arrêtées seraient du Hamas. La Commission pour les affaires des prisonniers et ex-prisonniers palestiniens dépend de l’Autorité palestinienne et le Club des prisonniers palestiniens est une ONG. .

La plupart des arrestations récentes se sont concentrées dans les gouvernorats de Bethléem et Hébron (sud), Tubas, Naplouse et Qalqilya (nord), Jéricho (est) et Ramallah (centre). Dans les faits, depuis le 7 octobre, l’armée israélienne a intensifié ses opérations en Cisjordanie occupée.

Les attaques de colons se sont multipliées contre les villages palestiniens, parfois avec le soutien de l’armée ou de la police qui participent aux exactions. 492 personnes ont été tuées dans ses opérations et 4 900 personnes ont été blessées.

Samedi 20 avril, l'armée israélienne a lancé un raid dans le camp de déplacés de Nour-Shams, près de la ville de Tulkarem, tuant 14 personnes. Les ambulances ont été empêchées d’entrer dans le camp pour soigner les blessés, les habitants ont été cloîtrés chez eux pendant deux jours. L’armée a déclaré avoir tué des “terroristes”.

"Les Israéliens veulent faire taire la résistance palestinienne en Cisjordanie, surtout dans les camps du nord", a déclaré à l'AFP Hassan Khuraisha, député palestinien.