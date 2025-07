La Turquie appliquera strictement et fermement ces nouvelles mesures contre Israël en raison son "agression contre la Palestine en violation du droit international et des droits de l'homme", jusqu'à ce qu'Israël autorise un flux ininterrompu d'aide humanitaire à Gaza, a annoncé jeudi soir le ministère turc du Commerce.

Auparavant, le 9 avril, la Turquie avait déjà restreint les exportations vers Israël de 54 catégories de produits, rappelle le ministère, notant que malgré cette mesure, le gouvernement israélien a persisté dans son attitude agressive et la situation humanitaire en Palestine s'est détériorée.

Près de 35 000 civils palestiniens, dont 15 000 enfants, ont été tués et environ 78 000 autres blessés suite aux attaques d'Israël contre la Palestine, des actions qui violent le droit international et les droits humains, selon le ministère.

Depuis le 7 octobre 2023, la Turquie a initié des démarches au plus haut niveau et mobilisé tous les outils diplomatiques pour arrêter cette agression, prévenir les pertes humaines et la destruction matérielle, instaurer un cessez-le-feu permanent et parvenir à une solution à deux États.

"Dès le premier jour, notre pays a apporté son aide au peuple de Gaza, acheminant par bateaux et avions des dizaines de milliers de tonnes de secours, notamment alimentaires, sanitaires et médicaux, a évacué des milliers de blessés et soutenu nos frères et sœurs palestiniens pendant ces jours difficiles", a expliqué le ministère.

"Cependant, le massacre, la catastrophe humanitaire et les destructions physiques causés par Israël se sont poursuivis, et le gouvernement israélien a ignoré les efforts internationaux pour un cessez-le-feu et entravé l'aide humanitaire" a-t-il ajouté.

La Turquie continuera d'appliquer ces mesures avec rigueur et détermination jusqu'à ce qu'Israël permette un flux continu et suffisant d'aide humanitaire à Gaza, a-t-on assuré de même source.

Le ministère a aussi indiqué que des efforts nécessaires sont déployés en coordonnation avec le ministère palestinien de l'Économie nationale pour garantir que "nos frères et sœurs palestiniens, contraints de vivre sous occupation, ne soient pas affectés par ces restrictions."

"La République de Turquie continuera de soutenir la cause juste de nos frères et sœurs palestiniens, comme elle l'a toujours fait", a conclu le communiqué.