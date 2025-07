“Je suis heureux de partager que nous avons atteint un accord qui aboutit à la conclusion pacifique du campement, au plus tard à minuit ce soir”, a déclaré vendredi le chancelier Kim A. Wilcox.

Selon l'accord, l'université va réexaminer ses investissements et ajuster le processus d'approbation des programmes d'études à l'étranger pour s'assurer qu'il est conforme aux politiques anti-discriminatoires de l'université.

“L'École de Commerce a interrompu les programmes mondiaux à Oxford, aux États-Unis, à Cuba, au Vietnam, au Brésil, en Chine, en Égypte, en Jordanie et en Israël”, indique l'accord.

“Notre objectif a été de résoudre cette affaire pacifiquement et je suis satisfait de ce résultat – qui a été généré par un dialogue constructif”, a déclaré Wilcox.

“Cet accord ne change pas les réalités de la guerre à Gaza, ni le besoin de s'attaquer à l'antisémitisme, à l'islamophobie, et à d'autres formes de biais et de discrimination ; cependant, je suis reconnaissant que nous puissions avoir des conversations constructives et pacifiques sur la manière de traiter ces questions complexes”, a-t-il ajouté.

L'accord à UC Riverside fait suite à des développements similaires dans d'autres écoles prestigieuses des États-Unis, y compris Brown, Northwestern, et Rutgers.

Depuis le mois dernier, les États-Unis assistent à une vague de manifestations dans les campus universitaires appelant à la fin de la guerre à Gaza, les manifestants étudiants faisant face à la violence policière et aux arrestations.