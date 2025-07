Le gouvernement israélien a "décidé à l'unanimité" que la chaîne qatarie Al-Jazeera serait "fermée en Israël", a annoncé le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un tweet, sans autre détail sur les mesures prises.

Le ministre israélien de la Communication Shlomo Karhi a, de son côté, affirmé sur X avoir "aussitôt signé l'injonction contre Al-Jazeera" qui "entre en vigueur immédiatement". Il ajoute avoir fait en sorte qu'Al-Jazeera "ne puisse plus opérer depuis Israël" et accuse la chaîne de "menacer la sécurité" du pays. Dans la foulée, le gouvernement israélien a ordonné la saisie du matériel d'Al-Jazeera en Israël.

C’est l’épilogue d’une crise qui a pris corps le 1e avril dernier. À la suite du vote par l’Assemblée nationale israélienne d’une loi sur la sécurité nationale, Benjamin Netanyahu avait promis de fermer la chaîne de télévision qatarie sur son territoire.

“La chaîne de la terreur n'émettra plus depuis Israël”, avait-il promis.

Tel Aviv reproche à la chaîne un traitement trop “partial” de l’information, Al Jazeera utilise notamment le mot “génocide” pour décrire les événements de Gaza. Les accusations de génocide sont pourtant émises par de multiples parties, notamment la Cour internationale de Justice et la rapporteuse de l’ONU pour les territoires palestiniens occupés.

Les relations entre Al Jazeera et Israël se sont considérablement détériorées depuis le début de l’offensive militaire à Gaza.

Le chef du bureau d’Al Jazeera à Gaza, Wael al-Dahdouh, a été blessé, et les bureaux de la chaîne bombardés. Plus tard, il perdait son épouse et sa fille dans un bombardement israélien. En janvier, c’est son dernier fils qui a été tué, victime des bombardements de l’aviation israélienne.