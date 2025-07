Quelques heures après que l'armée israélienne a émis des ordres d'évacuation pour les Palestiniens, la ministre finlandaise des Affaires étrangères a exprimé sa préoccupation concernant l'offensive prévue par Israël sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

"Une offensive terrestre israélienne sur Rafah aurait des conséquences dévastatrices et ne doit pas avoir lieu", a écrit Elina Valtonen sur X.

Citant le droit international humanitaire et la résolution 2728 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui exigent la protection des civils, la cheffe de la diplomatie finlandaise a appelé à la libération immédiate des prisonniers et à un cessez-le-feu à Gaza.

Plus tôt lundi, les forces israéliennes ont émis des ordres d'évacuation pour les Palestiniens des quartiers est de Rafah, dans le sud de Gaza, une décision largement considérée comme un prélude à l'attaque attendue d'Israël contre la ville qui abrite quelque 1,5 million de Palestiniens cherchant refuge en raison de la guerre israélienne.

Depuis lors, l’attaque israélienne a tué plus de 34 600 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et provoqué une catastrophe humanitaire.

Près de sept mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines, poussant 85% de la population de l’enclave au déplacement interne sur fond de pénurie de nourriture, d’eau potable et de médicaments, selon l’ONU.