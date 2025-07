Les 12 derniers mois ont tous battu leur record de chaleur. Par exemple, avril 2024 avec une température moyenne de 15,03 degrés, affiche une moyenne de 1,58 degré de plus qu’un mois d’avril habituel. La température du globe a, elle, excédé de 1,6 degrés la moyenne habituelle, dépassant la limite de 1,5 degrés fixée par les accords de Paris.

En 2015, 200 gouvernements ont signé un accord s’engageant à sortir des énergies fossiles et passer aux énergies renouvelables. Ils s’engageaient ainsi à limiter les hausses de de températures sur la planète.

Lire aussi : La première dame de Turquie appelle à une action urgente pour protéger la planète

Ces derniers mois ont été plus chauds mais aussi plus humides que d’habitude, en tout cas pour le nord-ouest, le centre et le nord-est de l’Europe.

Le monde a chaud, les événements climatiques sont extrêmes

Ces chiffres devenus désormais habituels sont accompagnés sur le terrain de phénomènes climatiques extrêmes. Un degré de plus dans l’atmosphère augmente les chances de précipitations.

Le Brésil a connu des inondations extrêmes qui ont tué 66 personnes dans l'État du Rio Grande do Sul. À cause des pluies diluviennes, la ville de Porto Alegre est ravagée, le fleuve qui la traverse est en crue pour atteindre 5 mètres.

L'Asie du Sud-est connaît une vague de chaleur exceptionnelle

L’Asie cuit sous une vague de chaleur sans précédent. Au Vietnam, en Thaïlande, et au Bangladesh ou encore à Hongkong, la population est appelée à ne pas sortir de chez elle, les températures avoisinent les 45 degrés avec une humidité de 100%, ce qui est difficile à supporter même pour un être humain en bonne santé.

Le constat n’est pas plus satisfaisant dans les océans. Ils se réchauffent, leur température dépasse les 21 degrés pour le 13e mois consécutif. La vie marine est menacée, certaines espèces ne peuvent s’adapter à ces températures.

Le phénomène El Nino tend à s’affaiblir, El Nino concerne l’Océan Pacifique et induit un réchauffement climatique. Copernicus prévient tout de même que la faiblesse d’El Nino ne va pas stopper la tendance de fonds qui est celle du réchauffement généralisé de la planète.

Lire aussi: Quelles sont les répercussions du phénomène El Niño ?