1900 tonnes

Un navire transportant une aide humanitaire pour Gaza est programmé pour appareiller depuis le sud de la Turquie.

Au total, 1 900 tonnes de fournitures humanitaires, incluant de la nourriture, des produits de santé, d'hygiène et des matériaux de construction d'abris, ont été chargées sur le navire au port international de Mersin, a indiqué mercredi l'Autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) qui supervise l’opération.

Après l'achèvement des préparatifs au port international de Mersin, le navire fera le départ, après une cérémonie, pour atteindre le port d'Al Arish en Égypte, la région la plus proche de Gaza, environ 40 heures plus tard.

À ce jour, 52 016 tonnes de divers matériaux d'aide humanitaire ont été acheminées à Gaza par 13 avions et 10 navires grâce à la collaboration de l'AFAD, du ministère de la Santé, de la Direction des fondations, de la Croix-Rouge turque et d'organisations non gouvernementales.

Gaza est visé par des bombardements intenses israéliens depuis le 7 octobre, date de l'attaque transfrontalière du Hamas.

Depuis cette date, près de 34 800 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, ont été tués à Gaza, et 78 100 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Sept mois après le début du conflit israélien, de vastes zones de Gaza ont été dévastées, entraînant le déplacement interne de 85 % de la population de l'enclave, dans un contexte de blocus sévère empêchant l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux médicaments.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice. Un jugement provisoire rendu en janvier a jugé "plausible" que des actes de génocide soient commis par Israël à Gaza, ordonnant à Tel Aviv de cesser ces agissements et de prendre des mesures assurant la distribution de l'aide humanitaire aux civils à Gaza.