- L’institut Copernicus annonce des températures moyennes au-dessus des normales de saison pour tous les mois durant ces douze derniers mois. Et surtout, les océans se réchauffent avec une température moyenne au-dessus des 21 degrés pendant ces douze derniers mois également.

Nous n’assistons pas seulement à un réchauffement de l’atmosphère mais aussi à un réchauffement des océans. Ceux-ci jouent le rôle de thermostat de l’atmosphère, ils permettent de réguler les températures. Quand ils deviennent plus chauds, l’atmosphère ne peut plus se refroidir comme auparavant. De plus, les masses d’eau, de par leur forte inertie, se refroidissent moins vite que l’air.

Des océans plus chauds, cela veut dire plus d’humidité, et plus de précipitations comme ce qu’on a pu voir à Dubaï récemment et au Brésil actuellement. Et surtout des écosystèmes vont disparaître comme les barrières de coraux.

Lire aussi: Climat : la planète chauffe de plus en plus

- La planète a de la fièvre, vous le répétez souvent, on va vers une “extrémisation du climat”. Cela veut dire des événements extrêmes plus souvent mais aussi des saisons qui changent.

En 2023 avec ClimatMeter (groupe de travail sur les événements extrêmes du climat) on a repéré qu’un tiers des événements climatiques étaient sans précédent dans leur intensité ou leur forme.

En avril 2024, on a eu des précipitations très fortes dans la vallée de la Loire et 35 degrés en Sicile le même week-end. On a, aussi, eu des remontées de sable du Sahara vers la Grèce mais aussi, jusqu’en Suède.

Redéfinir la carte des climats

En fait, on va devoir redéfinir les climats. Les zones méditerranéennes vont connaître un climat typique des zones du nord du Sahara, soit un climat aride. La Californie par exemple est en train de vivre une telle évolution. Le Nord de la France sera toujours impactée par les effets de l’Atlantique mais on va avoir des étés de plus en plus longs. On pourrait voir des étés de 6 mois.

Cela va totalement changer la production agricole. Ainsi, la Russie et le Canada pourraient devenir les greniers à blé du monde.

Le documentaire de TRT World de la série "Off the Grid" intitulé "Fighting for water" vient de gagner la médaille d'or au Festival TV et films de New York. A découvrir ci-dessous.

- On entend les chiffres publiés, ce 8 mai, par Copernicus régulièrement. La COP se réunit tous les ans. On y promet des efforts pour sortir des énergies fossiles comme à Dubaï en 2023 mais est-ce que les messages d’alerte des scientifiques sont entendus ?

Les choses bougent. En Europe, les émissions de gaz à effet de serre diminuent. On s’engage dans la transition énergétique. En Asie, il y a de grands projets ferroviaires ou de développement des énergies renouvelables. Mais il faut une accélération dans la tenue des engagements des Etats, il faut que les investisseurs soient convaincus de l’intérêt économique à développer des solutions sans énergies fossiles.

Donc aujourd’hui, nous ne sommes pas sur la pire des trajectoires, mais ce n’est pas la meilleure non plus. Si les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas plus, nous atteindrons un réchauffement moyen de 3 degrés à la fin de ce siècle. Aujourd’hui on est à 1,5 degré et vous voyez déjà les dégâts que cela génère.