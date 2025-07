"Des voix du monde entier s’élèvent pour exiger le cessez-le-feu. Pourtant l’Eurovision reste silencieux", a écrit Mathilde Panot sur X.

Et de poursuivre : "Au nom de la paix et de l’amour pour la culture que nous, députés de pays européens, eurodéputés, artistes, citoyens, appelons à exclure Israël de l’Eurovision".

"Nous ne laisserons pas la Palestine disparaître", a-t-elle lancé, postant une vidéo dans laquelle plusieurs personnalités européennes prennent la parole pour dénoncer le "massacre des Palestiniens" et appeler à l'exclusion d'Israël de l'Eurovision, comme ce fut la cas avec la Russie en 2022, à cause de la guerre en Ukraine.

On y voit notamment Mathilde Panot, l'ancienne ministre espagnole et actuelle dirigeante du parti de gauche Unidas Podemos, Ione Bellara, d’anciens ou d'actuels eurodéputés dont le Belge Marc Botenga et la Portugaise Anabela Rodrigues.

Israël dispute, ce jeudi, la deuxième demi-finale de ce concours de chanson, avant la finale qui aura lieu, samedi. Depuis le début de l’année, les pétitions se sont multipliées appelant à l'exclusion d'Israël du concours.