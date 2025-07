"Israël continue ses crimes pour aggraver la crise et la prolonger, portant délibérément atteinte au système social et psychologique du peuple palestinien à Gaza", explique Emjad al-Sheva, président du Réseau des Organisations de la Société civile.

“L'armée israélienne déplace de force les Palestiniens, détruisant leurs habitations et exacerbant la crise humanitaire”, selon Al-Sheva.

Les rapports des organisations de défense des droits de l'Homme et des organisations internationales révèlent que 2 millions de Palestiniens à Gaza, contraints de fuir les attaques israéliennes, font face à de graves défis de subsistance et de santé dans les abris et les camps de réfugiés.

Les Palestiniens installent des camps temporaires à Rafah, Khan Yunis, Deir al-Balah et Az-Zawayda pour subvenir à leurs besoins élémentaires sans accès aux nécessités.

Enfants dans des conditions traumatiques sans précédent

Al-Sheva explique qu’Israël a intentionnellement tué des familles entières de Palestiniens et effacé leurs traces.

Il souligne les milliers d'enfants orphelins à Gaza, mettant en lumière les conditions psychologiques extrêmement traumatisantes pour ces enfants.

"La catastrophe humanitaire causée par les attaques israéliennes dans la bande de Gaza, les bombardements incessants et l'insécurité généralisée ont causé un traumatisme chez tous les enfants", ajoute-t-il.

Conditions humanitaires "très sévères, complexes et graves"

Al-Sheva dénonce les conditions humanitaires à Gaza comme étant "très sévères, complexes et graves", notant que les Palestiniens vivant dans des abris manquent de besoins essentiels tels que la nourriture, l'eau et les vêtements.

"Les conditions actuelles à Gaza sont absolument impossibles"

"S'adapter aux conditions actuelles à Gaza est absolument impossible", explique le président du Réseau des Organisations de la Société civile. Il souligne également que Gaza a subi une perte significative de revenus, avec 70% des habitants ayant perdu leurs maisons, les laissant dépendants de l'aide humanitaire pour survivre.

"Les attaques israéliennes ont eu des impacts profonds sur la santé, la psychologie, l'économie et les aspects sociaux", ajoute-t-il.

Sheva a également mentionné que "les attaques ont gravement endommagé les infrastructures de santé dans les hôpitaux, les centres de soins et les cliniques", causant une "crise sanitaire parmi les Palestiniens" et accélérant la "propagation des maladies infectieuses".