Des dizaines de Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés, ce samedi, dans des bombardements israéliens nocturnes de la bande de Gaza, rapportent des médias locaux.

"Les avions de combat israéliens ont ciblé plusieurs zones dans le centre de la bande de Gaza, entraînant la mort d'au moins 24 personnes", a révélé, de son côté, l'agence de presse palestinienne Wafa.

Une vingtaine de victimes ont été transportées à l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa dans la ville de Deir al-Balah, selon des sources médicales.

L’agence de presse palestinienne a indiqué, par ailleurs, que les forces israéliennes ont tiré des obus sur des maisons et des bâtiments dans les quartiers Al-Zaytoun et Al-Sabra dans la ville de Gaza, causant d'importants dégâts.

À Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, sept autres Palestiniens ont été tués et de nombreux autres blessés lors d'attaques israéliennes, a indiqué la même source.

Dans ce contexte, il est à souligner qu’Israël a tué près de 35 000 Palestiniens dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, qui a coûté la vie à environ 1 200 personnes et en a pris 250 en otage.

L'offensive israélienne a également réduit une grande partie de l'enclave à l'état de ruines et a livré le territoire aux prises avec une crise humanitaire aiguë caractérisée par des pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments.

La société civile palestinienne et des ONG internationales accusent Israël de cibler intentionnellement les structures civiles dans ses attaques sur la bande de Gaza. "Israël continue ses crimes pour aggraver la crise et la prolonger, portant délibérément atteinte au système social et psychologique du peuple palestinien à Gaza", affirme Emjad al-Sheva, président du Réseau des Organisations de la Société civile.

Après plus de sept mois de guerre menée par Israël, de vastes agglomérations de Gaza sont désormais des ruines, contraignant 85% de la population de l’enclave au déplacement interne sur fond d’un état de siège paralysant l’accès à la nourriture, à l’eau potable et aux médicaments, d’après l’Onu.

L’organisation internationale relève, également, qu’environ 110.000 personnes ont fui depuis qu'Israël a appelé, lundi, la population de l'est de Rafah à évacuer.