Où faut-il aller ? Les Gazaouis se posent cette question, obligés qu’ils sont de se déplacer régulièrement, au gré des ordres d’évacuation de l’armée israélienne.

Le commissaire général de l'agence des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a exprimé, ce dimanche, son inquiétude face au déplacement persistant des Palestiniens de leurs foyers, suggérant qu'il n'y a pas de zones de sécurité à Gaza.

"Les autorités israéliennes continuent de donner des ordres de déplacement forcé, également appelés 'ordres d'évacuation'. Cela oblige les habitants de Rafah à fuir n'importe où", a déclaré Philippe Lazzarini sur X.

Pour le responsable onusien, depuis le début de la guerre en octobre dernier, la plupart des habitants de Gaza ont déménagé à plusieurs reprises et “ont désespérément cherché une sécurité qu'ils n'ont jamais trouvée“.

“L'affirmation de ‘zones de sécurité’ est fausse et trompeuse. Aucun endroit n'est sûr à Gaza. Point final", a-t-il martelé.

L'agence des Nations unies estime que 300 000 personnes ont fui Rafah depuis lundi, lorsqu'Israël a ordonné l'évacuation des habitants et a lancé une opération malgré les inquiétudes internationales.

Israël a tué près de 35 000 Palestiniens à Gaza et environ 85% des 2,3 millions d'habitants de l'enclave sont des déplacés internes, et les pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments sont généralisées.