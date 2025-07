Tunis: Les étudiants de l’institut de journalisme se mobilisent pour la Palestine

A Tunis, des étudiants de l’Institut de journalisme et des sciences de l’information de l’Université de la Manouba dénoncent le génocide à Gaza et exigent la fin de la coopération académique avec la France et l’Allemagne qui ne cachent pas leur soutien à Israël