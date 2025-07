Le nombre de Palestiniens qui ont été contraints de quitter Rafah en raison des attaques des forces israéliennes s'est élevé à 360 000, a annoncé lundi l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

"Près de 360​​ 000 personnes ont fui Rafah depuis le premier ordre d'évacuation il y a une semaine", a déclaré l'UNRWA sur la plateforme X.

“Pendant ce temps, dans le nord de Gaza, les bombardements et autres ordres d'évacuation ont entraîné davantage de déplacements et provoqué la peur de milliers de familles”, ajoute le communiqué.

L’agence a en outre souligné qu’il n’y a nulle part où aller et qu’il n’y aura pas de sécurité sans un cessez-le-feu.

Israël mène une offensive implacable sur la bande de Gaza depuis une attaque transfrontalière du Hamas le 7 octobre dernier.

Depuis, plus de 35 000 Palestiniens ont été tués à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, et 78 400 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Plus de sept mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines, poussant 85 % de la population de l’enclave au déplacement interne au milieu d’un blocus paralysant de nourriture, d’eau potable et de médicaments, selon l’ONU.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice. Une décision provisoire rendue en janvier a déclaré qu'il était « plausible » qu'Israël commette un génocide à Gaza et a ordonné à Tel-Aviv de mettre fin à de tels actes et de prendre des mesures pour garantir que l'aide humanitaire soit fournie aux civils à Gaza.