Les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, qui se tiendront cet été en France, pourraient générer des retombées économiques de 6,7 à 11,1 milliards d’euros en Ile-de-France sur la période 2018-2024.

Ces chiffres ont été rapportés par la presse locale, qui cite des donnés rendus publiques mardi par le Comité international olympique (CIO) et le Comité d’organisation des Jeux (COJOP) de Paris 2024, à la suite d’une étude réalisée par le Centre de droit et d’économie du sport (CDES).

Les premières estimations, établies en 2016, s’attendaient à un surcroît d’activité de 5,3 à 10,7 milliards d’euros, alors que les nouveaux chiffres prennent en considération l’inflation.

Paris et sa région concentrent “une très large majorité des sites de compétition ainsi que la plupart des épreuves sportives”, d’où l’absence d’une estimation des retombées à l’échelle de la France entière, explique le CDES.

Les retombées générées par les dépenses du COJOP sont évaluées entre 3,2 milliards et 4,6 milliards d’euros, rapporte Le Monde.

L’impact économique des dépenses d’organisation s’étale sur la période entre 2018 et 2024, durant les phases de préparation puis de déroulement des Jeux, a fait remarquer le CDES. Les retombées attendues pendant la “phase d’héritage” des Jeux (2025 - 2034) atteindront au mieux 322 millions d’euros, indique la même source.

Les retombées attendues des dépenses de construction et de rénovation d’équipements (stades, village olympique, etc…) sont estimées entre 2,1 et 3 milliards d’euros. Quant à celles du tourisme, le secteur pour lequel l’incertitude est la plus forte, elles pourraient atteindre 1,4 à 3,6 milliards d’euros en prenant en compte l’inflation.

Cependant, les retombées liées au tourisme pendant la “phase d’héritage” des Jeux, pourraient être importantes, en raison d’une croissance potentielle du tourisme post-Jeux en Ile-de-France’’ : de 201 millions à 1,2 milliard d’euros selon les scénarios.

