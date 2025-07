Le bureau des médias du gouvernement à Gaza a annoncé jeudi que le bilan des journalistes tués s'est alourdi à 147 depuis le début de la guerre contre la bande de Gaza, le 7 octobre 2023.

"Quatre journalistes sont tombés en martyrs", dont une femme, “lors de la guerre génocidaire dans la bande de Gaza", déplore le communiqué.

Le bureau a déclaré que les journalistes sont "Hayel Al-Najjar, rédacteur en chef du réseau de médias Al-Aqsa, Mahmoud Jahjouh, photojournaliste du site Internet du Palestine Post, Moataz Mustafa Al-Ghafri, photojournaliste du site Internet Ard Canaan et de la Société palestinienne des médias, et Amna Mahmoud Hamid, présentatrice d'émissions et rédactrice dans plusieurs médias".

Le communiqué ne révèle aucun détail sur les circonstances de leur mort.

Les institutions palestiniennes et internationales ont déjà averti que l'armée israélienne ciblait les équipes de presse dans la bande de Gaza.

Lire aussi: Gaza: deux journalistes de TRT Arabi blessés dans une frappe israélienne, Ankara condamne

Depuis le début de la guerre menée par Israël contre la Bande de Gaza le 7 octobre 2023, au moins 35 272 Palestiniens ont été tués, dont la plupart sont des femmes et des enfants, et au moins 79 205 personnes ont été blessées. .

Israël a comparu pour génocide devant la Cour internationale de Justice qui a ordonné à Tel-Aviv de veiller à ce que ses forces s’abstiennent de commettre des actes génocidaires et de prendre des mesures pour garantir l’arrivée de l’aide humanitaire aux civils de Gaza.