L'ONU a annoncé le déplacement forcé, au cours des dix derniers jours, de plus de 700 000 Palestiniens dans la bande de Gaza, cible des opérations militaires israéliennes depuis le 7 octobre 2023.

Selon un message diffusé sur le compte officiel X du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé (HCDH-Palestine), plus de 600 000 Palestiniens ont été déplacés du sud de Gaza et plus de 100 000 autres du nord de Gaza, y compris des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, suite aux attaques israéliennes et aux ordres d'évacuation.

"Les forces israéliennes doivent cesser de mettre en danger les personnes déplacées et, au lieu de cela, elles doivent, si possible, répondre à leurs besoins fondamentaux et faciliter l'entrée et l'acheminement de l'aide humanitaire", indique le HCDH-Palestine.

Des offensives terrestres avaient été lancées le 7 mai par l'armée israélienne à l'est de Rafah, zone où se réfugient les Palestiniens déplacés.

Depuis le 10 mai, l'armée israélienne a élargi ses attaques terrestres dans le nord de Gaza, et en particulier dans la région de Jabalia.

