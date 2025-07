Le réseau américain "ABC News" a rapporté que "la Chambre des Représentants a approuvé à l'unanimité un projet de loi présenté par les Républicains qui obligerait Biden à envoyer des livraisons d'armes à Israël".

Cette mesure constitue le point culminant des répercussions politiques résultant de la récente décision de Biden d'arrêter l'envoi de bombes à Israël et de son opposition à fournir des armes américaines qui pourraient être utilisées dans l'invasion de la ville de Rafah, à Gaza où vivent plus d'un million de personnes.

Les Républicains ont profité de ces démarches pour attaquer Biden, l’accusant de trahir Israël en raison de pressions politiques.

Mardi, la Maison Blanche a annoncé que le président américain avait l'intention d'utiliser son droit de veto contre un projet de loi appelant à l'envoi de "livraisons rapides d'armes à Israël" s'il était approuvé par le Congrès (la Chambre des Représentants et le Sénat).

Le projet de loi intitulé "Loi visant à soutenir l’assistance sécuritaire d'Israël" a été soumis par Parti républicain à la Chambre des Représentants le week-end dernier.

L’initiative, prise par le membre républicain de la Chambre des représentants Ken Calvert, intervient après que le président américain a déclaré dans une interview à CNN le 9 mai qu'il cesserait d'envoyer des armes si Israël lançait une attaque terrestre globale sur Rafah.

Le projet de loi propose que les États-Unis “livrent rapidement les armes” à Israël.

Washington soutient l’offensive tous azimuts menée depuis le 7 octobre 2023 par l’armée israélienne dans la bande de Gaza. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes ou ont été blessées, pour la plupart des enfants et des femmes, dans cette guerre qui a également causé des destructions massives et une famine qui ont coûté la vie à des enfants et des personnes âgées, selon les données palestiniennes et onusiennes.

Israël poursuit la guerre malgré l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU visant à mettre fin immédiatement aux combats, et en dépit de sa comparution devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) pour des crimes de "génocide".