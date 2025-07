Lors d'une interview avec Al Jazeera, Altun a abordé plusieurs sujets, notamment la position de la Turquie sur le conflit israélo-palestinien, les efforts antiterroristes de son pays et les récentes initiatives diplomatiques d'Ankara.

“Sous la direction de notre président, la Turquie s’efforcera vigoureusement à mettre immédiatement fin au massacre en Palestine et établir un État palestinien souverain et indépendant avec sa capitale à Jérusalem-Est, sur la base des frontières de 1967 et du respect de son intégrité territoriale”, a déclaré Altun.

“Il n'y a pas d'autre moyen pour que la paix prévale dans la région” a-t-il ajouté.

Il a souligné le rôle de premier plan de la Turquie sur la scène internationale en faisant de la question palestinienne une priorité, notamment depuis le 7 octobre, et en réaffirmant son engagement envers l'aide humanitaire.

La présentation par la Turquie d'un avis juridique à la Cour concernant les actions d'Israël en Palestine, conformément à une décision de l'ONU, démontre également son engagement à respecter le droit international.

Altun a mis en avant le rôle actif de la Turquie qui a proposé des solutions pour promouvoir l'unité parmi les factions palestiniennes. Il a réitéré que le président Recep Tayyip Erdogan est résolument en faveur d’une action concertée entre les dirigeants palestiniens.

Restrictions commerciales avec Israël

Sur la question des restrictions commerciales avec Israël, Altun a clarifié la position de la Turquie, notant que les relations de son pays avec Israël s'étaient déjà considérablement détériorées avant les événements récents qui ont poussé Ankara à suspendre les expéditions militaires vers Israël, en soutien à la Palestine.

Depuis début mai, la Turquie a cessé toutes les exportations et importations vers et depuis Israël, en guise de mesure punitive à Tel Aviv pour la guerre brutale menée à Gaza, qui a tué plus de 35 200 Palestiniens en un peu plus de six mois.”

“Il y a un problème de longue date au Moyen-Orient, qui a atteint un point culminant le 7 octobre 2023. La Turquie prendra toutes les mesures nécessaires pour résoudre cette question avec le sérieux d'un État et en faveur des Palestiniens opprimés. Que cela ne fasse aucun doute.”, a-t-il insisté.

Altun a rejeté les rumeurs selon lesquelles des produits turcs arriveraient à l'armée israélienne, qualifiant ces affirmations de campagne de désinformation. Il a réaffirmé le soutien indéfectible de la Turquie aux Palestiniens et ses efforts pour tenir Israël responsable de ses actions.

Efforts diplomatiques pour un cessez-le-feu

En matière de diplomatie, Altun a mis en avant l'engagement du président Erdogan à obtenir un cessez-le-feu et sa détermination à établir un État palestinien souverain. Il s'est dit confiant dans le rôle de leadership de la Turquie pour contribuer à la paix régionale.

Le responsable a en outre souligné que la politique étrangère de la Turquie est axée sur la stabilité. Il a précisé que les relations de la Turquie avec les pays de la région ne sont pas affectées par les élections locales et que ses efforts pour normaliser les relations se poursuivent.

Les efforts antiterroristes de la Turquie

Altun a également mis en avant les récents accords de la Turquie avec l'Irak, soulignant son engagement en faveur de la coopération et de la stabilité régionales. Il a abordé la position de la Turquie sur le terrorisme, affirmant sa détermination à lutter de manière indépendante contre les organisations terroristes.

Le directeur de la communication a de même souligné l’approche humanitaire et de principe de la Turquie face aux crises mondiales, plaidant pour la paix et la stabilité.

Il a exprimé sa confiance dans le rôle de son pays pour prévenir l’escalade des conflits et protéger la stabilité mondiale.