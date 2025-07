L'envoyé spécial de la Palestine à l'ONU, Riyad Mansour, a mis en garde le monde au sujet des attaques israéliennes en cours dans la bande de Gaza.

"Gaza hantera la conscience du monde, longtemps après la fin de ce génocide. Et il doit cesser maintenant, maintenant !"

Ryad Mansour s’exprimait lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, sur la situation au Moyen-Orient.

“Même si le monde s'oppose à l'assaut israélien contre la ville de Rafah, au sud de Gaza, Israël continue, s’est-il indigné. "Israël insulte et manipule ses amis et alliés les plus proches", a-t-il ajouté.

Le diplomate palestinien a réitéré qu’Israël démantelait l’ordre international fondé sur le droit. "Israël vous demande de détruire de vos propres mains, l'ordre international fondé sur les droits humains afin qu'il puisse continuer à tuer notre peuple et à annexer nos terres, en toute impunité. Il n'écoute ni la raison, ni vos protestations, ni vos appels, ni vos demandes", a-t-il insisté.

Israël poursuit son offensive sur Gaza, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave assiégée. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 35 500 Palestiniens ont été tués, en majorité des femmes et des enfants, et plus de 79 600 autres, blessés.

Plus de sept mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines au milieu d’un blocus paralysant de nourriture, d’eau potable et de médicaments. Israël est accusé de “génocide“ par la Cour internationale de Justice, qui a ordonné à Tel-Aviv de veiller à ce que ses forces ne commettent pas d'actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir qu'une assistance humanitaire soit acheminée aux civils de Gaza.

