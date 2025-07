L'agence onusienne chargée des réfugiés palestiniens (UNRWA) a annoncé mardi la suspension de ses distributions de nourriture à Rafah, ville du sud de la bande de Gaza, qui subit des raids israéliens incessants.

"Suite à l'opération militaire (israélienne) en cours dans l'est de Rafah", depuis le 7 mai, "le centre de distribution de l'UNRWA et l'entrepôt du PAM", le Programme alimentaire mondial, "tous deux situés à Rafah, sont désormais inaccessibles", affirme l'agence sur X, et "les distributions de nourriture sont actuellement suspendues en raison du manque de fournitures et de l'insécurité" dans la ville.

Depuis plus d'une semaine, ce qui fut aussi de 2005 à 2007 le premier terminal frontalier palestinien contrôlé par l'Autorité palestinienne, est totalement fermé.

L'armée israélienne a pris le contrôle du côté palestinien en quelques heures au matin du 7 mai tandis que l'Égypte refuse de rouvrir son côté du passage tant que les troupes israéliennes contrôlent l'autre, selon la chaîne égyptienne al-Qahera, proche des services de renseignement du pays.

Les conséquences immédiates sont humanitaires: Rafah était l'un des principaux points de passage de l'aide vers Gaza, ravagée par plus de sept mois de guerre israélienne sur l’enclave assiégée.

Une centaine de camions transportant des denrées et surtout la quasi-totalité du carburant indispensable aux infrastructures dans un territoire privé d'électricité, ainsi qu'aux véhicules humanitaires, transitait par cette structure qui est aussi la porte d'entrée et de sortie des employés humanitaires internationaux.

Lundi, Edem Wosornu, directrice des opérations pour le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha), a jeté la lumière sur la situation humanitaire “préoccupante” devant le Conseil de sécurité de l’ONU.

Elle a relevé que 1,1 million de personnes dans la bande de Gaza font face à des “niveaux de faim catastrophiques“. “Depuis octobre 2023, 85 % de la population de [la bande de] Gaza – soit 1,1 million de personnes – ont été déplacés de force à l’intérieur de Gaza, beaucoup jusqu’à quatre ou cinq fois, notamment en raison des ordres d’évacuation émis par l’armée israélienne”, a-t-elle noté.

