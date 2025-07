L'armée israélienne a étendu mercredi son incursion dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et a mené d'intenses bombardements sur les zones résidentielles de la ville.

Des témoins oculaires ont déclaré à Anadolu que l'armée israélienne a également étendu son incursion dans la zone du corridor de Philadelphie entre Gaza et l'Égypte, alors que les forces israéliennes ont atteint la partie ouest du camp de réfugiés de Yibna, dans le centre de Rafah.

Le couloir de Philadelphie est un couloir de 14 kilomètres de long garanti par le traité de paix israélo-égyptien de 1979.

Les forces israéliennes prennent ainsi le contrôle de plus de la moitié de la zone du corridor de Philadelphie adjacente aux frontières égyptiennes.

Selon un journaliste d'Anadolu, l'armée israélienne est actuellement stationnée dans les zones est et centrale de Rafah, ainsi qu'à la périphérie des zones sud de Rafah.

L'armée israélienne a lancé son offensive terrestre sur Rafah le 6 mai. Environ 1,5 million de Palestiniens déplacés y avaient trouvé refuge, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens estimant que plus de 800 000 personnes ont fui la ville depuis le début de l'attaque israélienne.

Le passage frontalier vital de Rafah avec l'Égypte a été fermé depuis qu'Israël s'est emparé du côté de Gaza lorsqu'il a commencé son invasion de Rafah.

Israël poursuit sa guerre acharnée sur la bande de Gaza, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave.

Plus de 35 600 Palestiniens ont été tués, dont une grande majorité de femmes et d'enfants, et près de 79 900 autres ont été blessés depuis octobre dernier.

Plus de sept mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines et un strict blocus mis en place par les autorités d’occupation israéliennes bloque l’arrivée de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, qui lui a ordonné de veiller à ce que ses forces ne commettent pas d'actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir qu'une aide humanitaire soit fournie aux civils à Gaza.