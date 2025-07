Les rappeurs francophones réunis pour un concert pour la Palestine

Soolking, ElGrandeToto, Rim'K… Des grands noms du rap francophone se sont réunis pour un concert caritatif pour la Palestine sous l'impulsion du rappeur algérien Tif. TRT Français y était. Plus de 100 000€ ont été récoltés et seront reversés au Medical Aid for Palestinians.