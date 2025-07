La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a indiqué que les compagnies doivent annuler samedi 70% des vols à Paris-Orly samedi,, ont rapporté vendredi des médias français.

"Nos managers persistent, pour Orly, dans la pingrerie et les calculs d'apothicaires qui feront rapidement retomber les équipes en sous-effectif", a affirmé l'Unsa-Icna, deuxième syndicat représentatif des aiguilleurs du ciel, dans un tract, rapporte Francebleu.

L’organisation syndicale revendique des “effectifs adéquats”, soulignant qu’ils sont “une nécessité pour garantir les conditions de travail adaptées aux missions de sécurité qui incombent" aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

Un accord avait été signé in extremis fin avril entre la DGAC et le principal syndicat des contrôleurs, le SNCTA (60% des voix aux dernières élections professionnelles). Cet accord sur des mesures d'accompagnement, notamment salariales, à la refonte prévue du contrôle aérien en France, avait été rejeté par l'Unsa-Icna (17% aux dernières élections) et le troisième syndicat représentatif, l'Usac-CGT (16%), qui avaient maintenu un préavis de grève pour le 25 avril, rappelle le même média.

Parallèlement à la mobilisation de l'Unsa-Icna à Orly, l'Usac-CGT a déposé un préavis de grève du 23 au 30 mai pour protester spécifiquement contre l'affaiblissement du "maillage territorial" prévu selon le syndicat par la réforme du contrôle aérien, souligne la même source.