De nouveaux soupçons d’ingérences en rapport avec le Parlement européen ont circulé à Strasbourg.

La justice belge a mené concomitamment des perquisitions au bureau et dans le domicile bruxellois d’un collaborateur du Parlement européen, Guillaume Pradoura, ancien assistant parlementaire de l'eurodéputé allemand Maximilian Krah, du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD).

Ce dernier est désormais assistant parlementaire de l'eurodéputé néerlandais Marcel de Graaff, membre du Forum pour la démocratie, un parti eurosceptique et conservateur néerlandais.

"Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre d'un dossier d'ingérence, de corruption passive et d'appartenance à une organisation criminelle, et concernent des indices d’ingérence russe, selon lesquels des membres du Parlement européen auraient été approchés et payés pour promouvoir la propagande russe via le +site web d’information+ Voice of Europe", a indiqué le parquet dans un communiqué.

"Des indices prouvent que le collaborateur du Parlement européen en question a joué un rôle important dans cette affaire", a-t-on ajouté de même source.

Enquête en cours

L'enquête a été lancée par le parquet fédéral belge en avril, après l'identification d'un réseau d'influence financé par Moscou.

Prague a révélé fin mars la découverte par les services de renseignement tchèques d'un réseau financé et orchestré par Moscou qui répandait la propagande prorusse sur l'Ukraine via le site "Voice of Europe". La Belgique avait ensuite souligné que, selon ses services, des eurodéputés "avaient touché de l'argent" dans ce cadre pour relayer les messages de la Russie.

Le site "Voice of Europe" a récemment été placé sur une liste de sanctions de l'UE, et interdit de diffusion.

"Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral lancé en avril 2024, la police judiciaire fédérale de Bruxelles, sur ordre d’un juge d’instruction du tribunal néerlandophone de Bruxelles, a procédé le 29 mai à des perquisitions au domicile d’un collaborateur du Parlement européen à Schaerbeek (une commune de Bruxelles) ainsi qu’à son bureau au Parlement européen de Bruxelles", a précisé le parquet.

"Parallèlement, en étroite collaboration avec Eurojust et les autorités judiciaires françaises, une perquisition a également été menée, à la demande du juge d’instruction belge, dans le bureau de ce collaborateur au Parlement européen de Strasbourg", ajoute le communiqué.

Lire aussi: Scandale de corruption: l'eurodéputée grecque Eva Kaili reste en prison