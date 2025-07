La ville méridionale de Rafah adossée à la frontière égyptienne est devenue, depuis le 6 mai, l’épicentre de la campagne militaire israélienne. L'ampleur et la violence des attaques contraint les dernières ONG sur place à partir de Rafah.

La World Central Kitchen (WCK), une organisation non gouvernementale basée aux États-Unis, a annoncé qu'elle avait suspendu ses opérations dans la ville de Rafah.

“Face aux opérations israéliennes à Rafah, d’innombrables familles sont à nouveau contraintes de fuir. Les attaques incessantes nous ont obligés à interrompre le travail dans notre cuisine principale à Rafah et à déplacer bon nombre de nos cuisines communautaires plus au nord.

Malgré des défis sur le terrain, l'équipe palestinienne de WCK “est toujours présente pour soutenir les populations dans le besoin“, a déclaré WCK, mardi, sur son compte X.

"Hier, nous avons fourni près de 100.000 repas et allons augmenter notre capacité cette semaine puisque 58 de nos camions d'aide sont entrés à Gaza depuis dimanche", a ajouté WCK.

L’ONG avait suspendu ses opérations à Gaza après que sept de ses travailleurs humanitaires – trois ressortissants britanniques, un Australien, un Polonais, un Canadien à la double nationalité américaine et un Palestinien – ont été tués lors d’une frappe israélienne le 1ᵉʳ avril dernier.

Cela a déclenché des appels à la responsabilisation partout dans le monde, nombre d’entre eux, y compris le fondateur de WCK, Jose Andres, contestant l’affirmation d’Israël selon laquelle l’attaque était une “erreur“ et un cas de “mauvaise identification“.

Fin avril, la directrice générale de WCK, Erin Gore, a déclaré que la situation humanitaire à Gaza “reste désastreuse“ et a annoncé la reprise de l'opération “avec la même énergie, la même dignité et la même concentration sur l'alimentation du plus grand nombre de personnes possible“.

