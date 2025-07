“Nous sommes le seul pays à avoir montré la réaction la plus forte au massacre de Gaza depuis le 7 octobre et à avoir pris des mesures concrètes contre Israël”, a déclaré Recep Tayyip Erdogan, lors d'une réunion de consultation du parti AK dans le district de Kizilcihamam, dans la capitale, Ankara.

Erdogan a, également, salué la décision du parlement turc de condamner les massacres israéliens à Rafah, qualifiant cette décision de “très précieuse”.

Concernant la situation en Palestine, il a déclaré que la Turquie avait envoyé plus de 55 000 tonnes d'aide humanitaire dans la région.

Le 26 mai, Israël avait lancé une frappe aérienne sur un camp de personnes déplacées à Rafah, tuant au moins 45 personnes, principalement des femmes et des enfants.

Tel Aviv poursuit son offensive brutale sur Gaza depuis une attaque du Hamas, le 7 octobre, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Plus de 36 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis, la grande majorité étant des femmes et des enfants, et plus de 82 000 autres blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Près de huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines, en raison d'un blocus, paralysant, de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, qui, dans sa dernière décision, lui a ordonné d'arrêter immédiatement son opération à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché refuge avant l'invasion du 6 mai.