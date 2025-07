Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, ont discuté des efforts de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et des détails de la proposition annoncée par le président Joe Biden pour mettre fin à la guerre.

Dans un communiqué, le ministère jordanien des Affaires étrangères a déclaré que vendredi, les deux responsables ont discuté “des efforts visant à obtenir un cessez-le-feu immédiat, à fournir une aide immédiate et adéquate à la bande de Gaza et à négocier un accord d'échange de prisonniers par le biais d'une médiation égyptienne, qatarie et américaine”.

M. Safadi a souligné “la nécessité urgente de mettre fin à l'agression contre Gaza et de juguler immédiatement la catastrophe humanitaire qui en résulte, d'ouvrir tous les points de passage pour permettre l'entrée de l'aide, d’autoriser les organisations de l'ONU à la distribuer et de tenir Israël pour responsable du respect du droit international”.

M. Blinken a informé son homologue jordanien des détails de la proposition annoncée par le président américain, Joe Biden, de finaliser un accord d'échange d'otages, avec la médiation des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar, selon le communiqué.

M. Safadi a indiqué que son pays soutenait les efforts déployés par les médiateurs pour parvenir à un accord d'échange “dès que possible”.

Il a souligné “la nécessité d'examiner sérieusement toute proposition qui aboutisse à un cessez-le-feu permanent, mette fin aux souffrances du peuple palestinien à Gaza, garantisse le retour des personnes déplacées dans leurs foyers et appelle au retrait des forces d'occupation israéliennes de la bande de Gaza”.

Lire aussi: Gaza: nouveau plan pour un cessez-le-feu, jugé "positif" par le Hamas

M. Biden a annoncé, vendredi, qu'Israël avait présenté au groupe palestinien, Hamas, un accord en trois phases qui mettrait fin aux hostilités dans la bande de Gaza assiégée et garantirait la libération des otages détenus dans l'enclave côtière.

Le président américain a appelé le Hamas à accepter l'accord et a exhorté le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à résister aux pressions exercées par les membres de sa coalition gouvernementale qui s'opposent au plan.

Près de 36 300 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis qu'Israël a commencé son offensive il y a près de huit mois. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants, et plus de 82 000 personnes ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales. L'attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas a tué quelque 1 200 personnes, selon des sources israéliennes.

De vastes étendues de Gaza sont en ruines en raison du blocus israélien qui paralyse l’acheminement de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice qui, dans son dernier arrêt, a ordonné à Tel-Aviv de mettre immédiatement fin à ses opérations à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient trouvé refuge pour échapper à la guerre.

Lire aussi: Gaza: la duplicité américaine mise à nu