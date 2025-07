Alors que les recherches se poursuivent dans les ruines de Jabalia, les sources médicales de l'hôpital Kamal Adwan ont déclaré à Anadolu que les équipes d'urgence et les équipes de la défense civile ont récupéré plus de 120 corps palestiniens.

Vendredi, l'armée israélienne a annoncé la fin de son offensive dans la région de Jabalia dans le nord de Gaza, après 20 jours de pilonnage.

La recherche des corps se poursuit. L’offensive lancée par Israël dans le camp de Jabalia a également coûté la vie à 10 soldats israéliens.

Plus de 36 400 Palestiniens ont été abattus à Gaza depuis le début des attaques israéliennes il y a près de huit mois. La majorité des personnes tuées sont des femmes et des enfants, et plus de 82 400 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales.

De vastes étendues de Gaza sont en ruines au milieu du blocus paralysant imposé par Israël sur la nourriture, l'eau potable et les médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice (CIJ), dont le dernier arrêt a ordonné à Tel-Aviv de suspendre immédiatement ses opérations à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre.

