Plus de 3 500 enfants palestiniens risquent de mourir de faim en raison de la politique de la faim pratiquée par Israël à Gaza, a averti lundi le bureau des médias dans l’enclave assiégée.

Le bureau des médias de Gaza a fait savoir dans un communiqué : “Plus de 3 500 enfants de moins de cinq ans risquent de mourir à Gaza en raison de la politique israélienne visant à affamer les enfants”.

L’aide humanitaire a été bloquée pour la quatrième semaine consécutive “dans un silence international assourdissant“, a-t-on ajouté de même source.

Plus tôt samedi, un enfant palestinien est mort de faim dans le centre de Gaza en raison du blocus israélien qui bloque l’arrivée de l’aide humanitaire via le passage de Rafah.

“Un enfant palestinien de 13 ans est mort de faim à l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa à Deir Al-Balah, dans le centre de Gaza, du fait de la fermeture du poste-frontière de Rafah“, a rapporté l’agence de presse officielle palestinienne Wafa.

Jusqu’à présent, la malnutrition et la déshydratation ont coûté la vie à 37 personnes à Gaza en raison des restrictions strictes imposées à l’aide humanitaire entrant dans l’enclave assiégée, a noté l’agence de presse.

Manque de fournitures essentielles

Israël a maintenu le point de passage de Rafah fermé pendant 28 jours consécutifs, faisant craindre une détérioration de la situation humanitaire en raison d’un manque de fournitures essentielles pour les Palestiniens, en particulier dans le nord de Gaza.

Israël a pris le contrôle du côté palestinien du poste-frontière de Rafah avec l’Égypte le 7 mai, après une action militaire menée au mépris des appels internationaux, le fermant aux blessés cherchant à se faire soigner à l’exterieur et bloquant l’aide humanitaire déjà rare.

Le bureau des médias a souligné que ces enfants souffrent de “malnutrition aiguë, ce qui affecte leur corps, les expose à des maladies infectieuses, ralentit leur croissance et menace leur survie“.

“Ces enfants n’ont pas accès aux services essentiels et leur état s’aggrave en raison de la privation de vaccins et de médicaments essentiels“, ajoute le communiqué.

Le bureau a lancé un appel à la communauté internationale pour qu’elle assume ses responsabilités et sauve les enfants de Gaza.

Il a noté que “335 000 enfants vivent dans des conditions extrêmement difficiles en raison du génocide, des déplacements et d’autres effets de l’agression israélienne”.

Depuis 2006, Israël a imposé un blocus à Gaza, obligeant environ 2 millions de ses 2,3 millions d’habitants à vivre dans des conditions catastrophiques avec de graves pénuries de nourriture, d’eau et de médicaments.

Plus de 36 400 Palestiniens ont, depuis, été tués à Gaza, la grande majorité étant des femmes et des enfants, et plus de 82 600 autres blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Israël a comparu pour génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ), qui, dans sa dernière décision, a ordonné à Tel-Aviv de cesser immédiatement ses attaques à Rafah, où plus d’un million de Palestiniens avaient cherché refuge avant son invasion le 6 mai.

Lire aussi: Oxfam accuse Israël de bloquer “délibérément” l'arrivée de l'aide humanitaire à Gaza