Dans le territoire palestinien assiégé et dévasté par huit mois de guerre, les bombardements israéliens se poursuivaient aux premières heures ce mardi, notamment à al-Bureij (centre), où des sources hospitalières locales ont fait état de plusieurs morts.

Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont visé l'ouest de Rafah alors que l'offensive terrestre a poussé, selon l'ONU, environ un million de Palestiniens à fuir la ville.

Dans les ruines de Khan Younès, le sort s'acharne sur les déplacés qui se sont retrouvés submergés par les eaux usées. Avec de petits récipients ou des bouteilles en plastique, ils tentent d'évacuer les eaux sales et nauséabondes de leurs tentes après la rupture d'une canalisation.

La Cisjordanie autre terrain de guerre ?

D’autre part, trois Palestiniens ont été tués et neuf autres blessés lors d'un raid militaire israélien dans la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée, lundi soir.

Les forces israéliennes ont fait une descente dans la partie est de Naplouse, déclenchant des affrontements avec les résidents, ont déclaré des témoins.

Le ministère de la Santé a identifié deux des victimes, Adam Salahuddin Mansour Faraj, 23 ans, et Mutaz Khaled Sadiq Nabulsi, 28 ans.

Dans un communiqué séparé, le ministère a déclaré qu'un troisième homme, Ahmad Omar Al-Khadri, âgé de 30 ans, avait succombé à ses blessures causées par des tirs israéliens à Naplouse.

La Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré, plus tôt, qu'une personne avait été tuée et huit autres blessées lors du raid.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrait des nuages de fumée s'élevant de la zone au milieu des coups de feu. Les militants ont également partagé une vidéo montrant des soldats israéliens traînant un Palestinien blessé et un autre saignant dans les escaliers d'un bâtiment.Les tensions sont vives en Cisjordanie occupée depuis qu'Israël a lancé une offensive meurtrière contre la bande de Gaza ,le 7 octobre dernier. Depuis, au moins 524 Palestiniens y ont été tués et près de 5 000 autres blessés par des tirs de l'armée israélienne.

Énièmes doutes sur une énième proposition de cessez-le-feu

Le plan annoncé, vendredi dernier, par le président américain Joe Biden - une feuille de route proposée par Israël, selon ses propos - prévoit dans une première phase un cessez-le-feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération de certains otages -femmes et malades- et de prisonniers palestiniens.

Mais Israël a jugé cette proposition "incomplète", selon le porte-parole du gouvernement, David Mencer.

"Les allégations selon lesquelles nous avons accepté un cessez-le-feu sans que nos conditions soient respectées sont incorrectes", a déclaré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Le Hamas, qui n'a pas encore donné de réponse définitive, a dit considérer "positivement" le plan tout en réitérant ses exigences d'un cessez-le-feu permanent et d'un retrait total israélien de Gaza avant tout accord. Ce que refuse Israël.

Israël choisit la guerre à tout prix

"J'exhorte toutes les parties à aboutir immédiatement à un accord pour parvenir à un cessez-le-feu et libérer les otages. Il n'y a pas d'alternative : tout retard coûte chaque jour des vies", a déclaré, ce mardi, l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, à son retour d'une visite à Gaza où il a dit avoir constaté "les impacts dévastateurs" de la guerre.

Les exigences contradictoires réitérées et les réactions venant d'Israël jettent des doutes croissants sur ce plan alors que les appels se multiplient dans le monde pour arrêter le conflit qui entre, cette semaine, dans son neuvième mois.

Les pays du G7 ont dit soutenir "pleinement" le plan présenté par Joe Biden. Et les Etats-Unis ont annoncé un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour soutenir ce projet d'accord à Gaza.

Plus de 36 400 Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne depuis le début de la guerre, selon les dernières données du ministère de la Santé de Gaza.