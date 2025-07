Les équipes de pompiers israéliens ont continué, ce mardi, à lutter contre les incendies provoqués par des tirs de roquettes depuis le sud du Liban.

Selon le site d’information Times of Israel, les services de secours ont déclaré que leurs équipes avaient maîtrisé, dans la matinée, la plupart des incendies déclenchés par des roquettes et des drones lancés depuis le Liban.

Les incendies ont entraîné la fermeture de plusieurs routes principales de la région, ajoute le communiqué.

L'armée israélienne a déclaré qu'elle contribuait aux efforts de lutte contre l'incendie et que six soldats réservistes avaient été légèrement blessés par l'inhalation de fumée et transférés à l'hôpital pour y être soignés.

L'armée aide à lutter contre les incendies

Les réseaux sociaux israéliens ont publié des scènes montrant l’ampleur des incendies dans différentes zones du nord d’Israël, notamment dans la colonie de Kiryat Shmona.

Le bureau du Premier ministre israélien a déclaré qu'il surveillait de près l'évolution des incendies.

Le groupe Hezbollah a annoncé, lundi, dans des communiqués distincts, avoir frappé des cibles dans le nord d'Israël comprenant des rassemblements de l'armée israélienne.

La tension est permanente le long de la frontière entre le Liban et Israël.

Les échanges de tirs intermittents entre les forces israéliennes et le Hezbollah, se sont mués en 2006 en affrontements meurtriers entre les deux parties.

La tension à la frontière survient sur fond de l’offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza.

La guerre israélienne acharnée sur l’enclave assiégée a tué, jusqu’à présent, plus de 36 500 personnes.

Lire aussi: Guerre israélo-palestinienne: échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah, appels à la retenue