Selon le Département des dotations islamiques géré par la Jordanie, 812 colons ont pénétré dans l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Des témoins oculaires ont déclaré aux journalistes que les colons ont tenté d'effectuer des rituels talmudiques dans le complexe de la mosquée.

Plus tard dans la journée, une marche arborant des drapeaux israéliens est prévue pour traverser la porte de Damas de Jérusalem-Est occupée, sous la protection de plus de 3 000 policiers israéliens.

Lire aussi : Les “Guantanamos israéliens”: l’enfer des prisonniers palestiniens

Le Hamas a condamné la marche des drapeaux, la considérant comme une agression contre le peuple palestinien et comme une tentative de “judaïser ses sanctuaires” avant d’appeler à une "mobilisation massive des Palestiniens contre les plans d'occupation de la mosquée Al-Aqsa".

La marche de cette année coïncide avec une situation tendue à travers la Cisjordanie occupée et Jérusalem-Est occupée, en plus d'une offensive militaire dévastatrice sur la bande de Gaza qui dure depuis huit mois et a déjà fait plus de 36 500 morts parmi les Palestiniens.

Ces dernières années, la marche provocatrice des drapeaux a déclenché des affrontements avec les Palestiniens, notamment les combats de 11 jours entre Israël et les groupes palestiniens à Gaza en mai 2021.

Israël a occupé Jérusalem-Est, où se trouve Al-Aqsa, pendant la guerre arabo-israélienne de 1967. Il a annexé toute la ville en 1980, une décision jamais reconnue par la communauté internationale.