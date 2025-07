Mardi, une intervention des policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, a été enregistrée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Les images montrent un policier frappant un individu à terre, derrière un bureau de tabac.

Le député La France Insoumise (LFI) Idir Boumertit a annoncé saisir le procureur pour des “faits de violence et d’abus d’usage de la force par un agent de police”. Pour sa part, le parquet de Lyon a indiqué qu'une enquête avait été ouverte “du chef de violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique”.

D’après les autorités, les policiers étaient en patrouille lorsqu'ils ont été insultés et menacés par une quinzaine d’individus leur lançant des projectiles. Les forces de l’ordre ont, alors, utilisé des grenades lacrymogènes.

Les proches du jeune de 19 ans, frappé dans la vidéo, expliquent qu’une des grenades a fini dans le bureau de tabac de son père, où il travaille. Après des échanges virulents avec les agents, les forces de l’ordre ont voulu l’arrêter en utilisant leur taser, comme le montrent les images diffusées sur les réseaux sociaux.

Une marche pour Nahel le 29 juin prochain

Une source proche du dossier a indiqué qu'il s'agissait d’une interpellation pour “outrage et rébellion”. Le jeune homme a été placé en garde à vue, laquelle a été levée mercredi, puis a été hospitalisé.

Cet incident survient dans un contexte de tensions croissantes entre les forces de l'ordre et une partie des habitants des quartiers populaires, soulevant à nouveau le débat sur les violences policières et l'usage disproportionné de la force.

Rappelons la mort à Nanterre (Hauts-de-Seine) de Nahel, un jeune adolescent, qui avait suscité une vague d'émotions en France, déclenchant des émeutes et des manifestations dans plusieurs villes durant l'été 2023. À l'occasion de l'anniversaire de son décès, Mounia Merzouk, sa mère, appelle à une marche le 29 juin prochain à Nanterre, pour protester contre "l'impunité policière" et demander justice pour son fils, décédé un an plus tôt.