"L'accès à l'eau potable étant limité dans la bande de Gaza et la chaleur estivale persistant, il existe un risque d'épidémies et de déshydratation. Il est à craindre que le choléra ne se propage, ce qui aggraverait encore les conditions de vie inhumaines", a déclaré l'UNRWA dans un communiqué.

L'agence des Nations unies a renouvelé son appel à un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne.

Plusieurs agences des Nations unies, en particulier l'Organisation mondiale de la Santé, ont mis en garde contre le risque élevé de maladies infectieuses à Gaza, en raison de la promiscuité dans les camps de réfugiés et de l'absence d'installations sanitaires adéquates.

Israël poursuit son offensive brutale sur Gaza depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Depuis, plus de 36 600 Palestiniens ont été tués à Gaza, en grande majorité des femmes et des enfants, et plus de 83 000 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes pans de Gaza sont en ruine, soumis à un blocus paralysant de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments.