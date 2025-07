La France doit cesser de réprimer les manifestations pro-palestiniennes "spontanées" dans le pays, a déclaré le Bureau d'Amnesty International auprès des institutions européennes.

"Les autorités françaises doivent abandonner les réponses répressives aux rassemblements spontanés de solidarité avec la Palestine. Toutes les manifestations pacifiques sont protégées par le droit international relatif aux droits de l'Homme et doivent être facilitées par les autorités, même si elles n'ont pas été formellement notifiées à l'avance", a déclaré l'ONG sur X.

Depuis l'assaut israélien sur Rafah, le 6 mai, des rassemblements spontanés et des marches ont lieu dans toute la France pour exprimer l'inquiétude et la solidarité avec le peuple palestinien.

"Au cours de la semaine écoulée, ces manifestations ont été interdites à titre préventif à Paris, à Lyon et à Alençon", précise l’ONG.

Selon Amnesty, l'interdiction des manifestations constitue une "grave ingérence dans nos droits humains et ne peut être justifiée qu'en dernier recours et après avoir épuisé toutes les autres possibilités pour permettre aux gens de se rassembler pacifiquement".

L’organisation de défense des droits de l'Homme a souligné que le déploiement de drapeaux, de symboles ou de banderoles est une forme légitime d'expression protégée par le droit à la liberté d'expression, qui ne peut être restreinte que dans des "circonstances limitées et exceptionnelles”.

Elle a exhorté les autorités françaises à "respecter, protéger et faciliter" les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique et à ne pas les "restreindre".

Outre le fait qu'elle a tué plus de 36 600 Palestiniens depuis le 7 octobre 2023, la campagne militaire israélienne a réduit en ruines une grande partie de l'enclave de 2,3 millions d'habitants, laissant la plupart des civils sans abri et exposés au risque de famine.

Israël est poursuivi pour "crime de génocide" devant la Cour internationale de Justice (CIJ) laquelle, dans sa dernière ordonnance, a enjoint Tel-Aviv de mettre immédiatement fin à ses opérations à Rafah.