Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a déclaré jeudi que les enfants de Gaza vivent depuis huit mois un "cauchemar" d'attaques israéliennes continues qui ont laissé "une dévastation inimaginable".

“Au cours des dix derniers jours seulement, nous avons vu des images d'enfants brûlés dans différents quartiers de Rafah, y compris l'horrible attaque qui a eu lieu pendant la nuit contre une école abritant des civils dans le camp de Nuseirat”, a écrit sur la plateforme X la directrice régionale de l'Unicef pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Adele Khodr.

Ces scènes qui se sont multipliées au cours des dix derniers jours, sont pourtant le vécu quotidien des enfants de Gaza, a souligné la directrice régionale de l'Unicef. “La vérité est que les enfants de Gaza vivent depuis huit mois ce cauchemar d'attaques continues qui ont laissé des destructions, des souffrances et des douleurs inimaginables", a-t-elle rappelé.

Le dernier incident est “un rappel brutal qu’il n’y a pas d’endroit sûr pour les enfants à Gaza”, regrette-t-elle.

La responsable onusienne a également mis en garde que les massacres d’enfants “se poursuivront sous le regard du monde entier, si des mesures immédiates ne sont pas prises pour mettre fin à la violence israélienne".

Dans ce contexte, le bureau des médias dans la bande de Gaza a annoncé que le nombre de Palestiniens qui sont morts à la suite du massacre commis par l'armée israélienne jeudi à l'aube dans une école abritant des déplacés à Gaza était passé à 40.

“Parmi les victimes se trouvaient 14 enfants et 9 femmes, en plus de 74 blessés parmi les déplacés, dont 23 enfants et 18 femmes”, précise la même source.

Le commissaire de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (Unrwa), Philippe Lazzarini, avait auparavant qualifié de “jour horrible” les bombardements israéliens contre une école abritant 6 000 personnes déplacées.

"Cette fois à Nuseirat, les forces israéliennes ont lancé une attaque sans avertir les déplacés ni l'UNRWA”, déplore Lazzarini sur son compte X, notant que l'attaque a coûté la vie à 35 personnes (au moins) et en a blessé plusieurs autres.

La guerre israélienne contre Gaza, qui s’approche de son neuvième mois, a fait plus de 119 000 morts et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et environ 10 000 disparus et a causé dans son sillage une destruction massive et une situation de famine qui a coûté la vie à des dizaines de personnes.

Israël poursuit cette guerre, au mépris d’une résolution du Conseil de sécurité exigeant la cessation immédiate des combats et les ordres de la Cour internationale de justice enjoignant à Israël d’arrêter immédiatement l’attaque contre Rafah et de prendre des mesures immédiates pour prévenir les actes de “génocide” et “améliorer la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne”.