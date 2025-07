L'agence de presse officielle palestinienne Wafa a indiqué que le bilan des attaques de l'armée israélienne contre le camp de réfugiés de Nusayrat et d'autres zones dans le centre de Gaza s'est alourdi à 80 morts.

L'agence a également indiqué que des dizaines d'autres personnes avaient été blessées dans l'enclave palestinienne depuis le début de la matinée.

Elle a indiqué que les équipes de la défense civile avaient réussi à récupérer cinq corps, dont des enfants et des femmes, dans les décombres après que les forces israéliennes eurent frappé la maison de la famille Mhanna dans le quartier de Sheikh Radwan.

Les bombardements israéliens ont, de plus, visé une maison dans le camp de réfugiés d'Al Bureij, dans le centre de Gaza, tuant six Palestiniens et en blessant d'autres, a ajouté l'agence.

Quatre otages israéliens ont été secourus par Tsahal dans le camp de réfugiés de Nuseirat, a annoncé, ce samedi, l'armée israélienne.

Des dizaines de blessés palestiniens alors qu'Israël pilonne le centre de Gaza

Un grand nombre de blessés sont arrivés dans un hôpital du centre de la bande de Gaza alors que les forces israéliennes poursuivent leurs attaques sur différentes parties du territoire palestinien assiégé.

Des sources médicales ont déclaré à l'agence de presse Anadolu que des dizaines de blessés étaient arrivés à l'hôpital des Martyrs d'Al Aqsa, dans la ville centrale de Deir al Balah, en raison des frappes aériennes et des bombardements israéliens.

Par ailleurs, des témoins oculaires ont déclaré à l'agence de presse Anadolu que de violents affrontements avaient éclaté entre les groupes de résistance palestiniens et les forces israéliennes dans la partie orientale de Deir al Balah, dans les camps d'Al Bureij et d'Al Maghazi, et au nord du camp de Nuseirat, dans le centre de Gaza.

Ils ont ajouté que les véhicules militaires israéliens ont étendu leur incursion à l'est de la ville sous une couverture de feu nourrie.

“L'aviation d'occupation a lancé de violents missiles et des bombardements d'artillerie sur les quartiers de Zaytoun et Tel Al Hawa dans la ville de Gaza, et sur les camps de Nuseirat, Al Maghazi et Al Bureij dans le centre de Gaza”, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne, Wafa.