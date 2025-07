La Turquie a condamné, ce dimanche, la récente attaque israélienne contre le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, qui a fait plus de 200 morts et des centaines de blessés parmi les Palestiniens.

"Nous déplorons l'attaque israélienne contre le camp de réfugiés de Nuseirat à Gaza, qui a tué des centaines de civils palestiniens", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

Qualifiant cette attaque de "barbare", la diplomatie turque a souligné qu'elle s'ajoute à la "liste des crimes de guerre commis par Israël à Gaza".

"Nous appelons les institutions responsables du maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies, à exercer leur responsabilité pour mettre un terme à la perpétration de ces crimes par Israël", peut-on également lire dans le communiqué.

Selon la même source, Tel Aviv est accusé par la Cour internationale de Justice (CIJ) "d' avoir violé ses obligations en vertu de la Convention sur le génocide de 1948".

Israël est accusé de génocide devant la CIJ, dont la dernière décision a ordonné à Tel Aviv de mettre immédiatement fin à ses opérations dans la ville de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés pour échapper à la guerre avant d'être envahis le 6 mai.

Le ministère de la Santé à Gaza a rapporté que le bilan des Palestiniens dans le "massacre commis par l'occupation israélienne" dans le camp de Nuseirat, samedi, s'est élevé à 274 morts et 698 blessés.

L'armée israélienne a annoncé, samedi, avoir récupéré quatre otages dans le centre de la bande de Gaza lors d'une attaque meurtrière contre des Palestiniens dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza.

"Un certain nombre de victimes se trouvent toujours sous les décombres et sur les routes, et les ambulances et les équipes de la protection civile ne peuvent pas les atteindre", ajoute le communiqué.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël poursuit son offensive brutal dans la Bande de Gaza qui a fait plus de 120 000 victimes civiles (entre morts et blessés), en majorité des enfants et des femmes, et près de 10 000 personnes portées disparues dans un contexte de famine et de destruction massive, selon des données palestiniennes et des Nations unies.