L’agence d’aide aux réfugiés palestiniens des Nations unies s’est exprimée sur son compte X ce lundi. Elle appelle à nouveau à un cessez-le-feu et déclare que “cette souffrance doit cesser. “L’évacuation des décombres va prendre des années, et le trauma psychologique prendra encore plus de temps à soigner.” Selon le centre satellite onusien (ONUSAT) la moitié des bâtiments de l’enclave palestinienne ont été détruits.

Ce lundi matin, Gaza compte comme chaque jour ses morts alors que les opérations israéliennes continuent dans différents endroits de la bande de Gaza. Pendant les 24 dernières heures seulement, 40 personnes ont été tuées et 218 autres blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Ainsi, 5 personnes ont été tuées dans le Sud de la ville de Rafah et 30 personnes blessées et le Croissant rouge palestinien qui est intervenu dans le camp de Maghazi au centre de l’enclave paletinienne après une intervention israélienne, a fait état de 12 blessés.

Situation désespérée à Gaza

L'hôpital Al-Aqsa a lancé un appel à la communauté internationale, la structure manque de médicaments et ne fonctionne plus qu’avec un générateur, et le centre va manquer de fuel pour le faire fonctionner sans interruption.

La vie quotidienne est devenue terriblement difficile en raison de la destruction par les bombardements des réseaux d’eau. La plupart des Gazaouis ne se nourrissent pas plus d’une fois par jour à cause de la raréfaction de l’aide humanitaire, bloquée aussi bien au Sud qu’au Nord de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza a publié un nouveau bilan, la guerre à Gaza a fait 37 124 morts et 84 712 blessés.

Un nouvel accord de cessez-le-feu proposé par les Etats-Unis

Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, a affirmé lors d’une interview à Al-Jazeera que l’attaque du camp de Nuseirat visait à bloquer tout accord de sortie de guerre. Samedi, Israël a attaqué le camp de Nuseirat et tué 274 Palestiniens pour libérer quatre de leurs otages.

Pour le chef du Hamas, les États-Unis sont autant responsables de cette attaque que le gouvernement israélien.

En ce qui concerne les négociations, Sami Abu Zuhri, un responsable du Hamas, a assuré ce lundi que son mouvement était prêt à accepter toute proposition qui mènerait à la fin de la guerre, appelant les Etats-Unis à convaincre Israël d’accepter un cessez-le-feu permanent.

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, est arrivé ce lundi au Caire et il doit ensuite se rendre à Jérusalem pour rencontrer le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou au sujet de la proposition de cessez-le-feu mise en avant par l’administration Biden.

Israël et sa croisade contre le Hamas

En Israël, le gouvernement durcit encore le ton. Le premier ministre israélien a déclaré dimanche : “Nous sommes déterminés à remporter une victoire absolue, et nous ne voulons pas, ni ne pouvons nous permettre de quitter l'arène, car l'avenir de l'État en dépend, et nous n'avons pas d'autre choix que de le faire”.

L’ex-chef de l’armée, Benny Gantz, devenu rival politique du premier ministre israélien a annoncé sa démission, ce dimanche, du cabinet de guerre de Netanyahu. Il avait lancé un ultimatum à ce dernier, exigeant l’adoption d’un « plan d’action » sur l’après-guerre dans la bande de Gaza.

Washington a annoncé dimanche avoir demandé un vote au Conseil de sécurité de l'ONU sur la proposition de cessez-le-feu en trois étapes pour Gaza. La date de ce vote n’a pas encore été annoncée.