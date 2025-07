Le procureur de la République de Nouméa a décrit les circonstances qui ont conduit aux tirs du gendarme. Selon les autorités, les membres de l’unité d’élite du GIGN ont été appelés parce qu’un groupe d’émeutiers se faisait menaçant. L’un d’entre eux a tiré sur les gendarmes. Lors de la riposte, un jeune trentenaire a été touché plusieurs fois, notamment au thorax. Deux enquêtes sont en cours pour déterminer le déroulement exact des faits.

Il s’agit du neuvième décès par balles, dont deux gendarmes, depuis le 13 mai et le début des émeutes et violences consécutives au projet de réforme constitutionnelle visant un dégel du corps électoral, auquel s’opposent les indépendantistes kanaks. “Il y a plus de 200 maisons, 900 entreprises et 600 véhicules sinistrés depuis le début des émeutes”, a déclaré, aujourd’hui, le président du comité des sociétés d’assurances (Cosoda). Le coût des émeutes est, pour l’instant, estimé à un milliard d’euros.

Si la vie retourne à la normale avec la réouverture, par exemple, des centres de soins et des crèches, des barricades sont encore érigées. La sécurité n’est pas totalement revenue sur l’ensemble de l’île.

lire aussi : Nouvelle-Calédonie: la France peine à ramener l’ordre