"L'unité émotionnelle est en train de se briser" La performance extraordinaire de l'AfD en ancienne Allemagne de l'Est lors des élections européennes a déclenché un débat sur la relation entre les Allemands de l'Est et ceux de l'Ouest. Alors que le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow (Parti de gauche), a mis en garde mardi contre un fossé grandissant, le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU/Libéral conservateur), a appelé à des initiatives visant à faciliter les échanges, en particulier entre les jeunes.

Sur les réseaux sociaux, après les élections européennes, je lis maintenant des phrases telles que : "Où est la gratitude des pays de l'Est ? Où est la gratitude des Allemands de l'Est ?", a déclaré M. Ramelow au journal Redaktionsnetz Deutschland (RND) mardi. "Ce sont des questions dont nous n'avons pas besoin en ce moment.”

"L'Est n'a pas à s'excuser. Il faut plutôt y voir une chance. Au lieu de cela, l'unité émotionnelle s'effondre de plus en plus. Le fait que l'on attende des Allemands de l'Est qu'ils soient reconnaissants ne fait qu'accentuer cette spirale", a poursuivi le dirigeant du parti de gauche.

L'ex-Allemagne de l'Est séduite par l'extrême-droite

Avec un résultat de 15,9 %, l'AfD a émergé des élections européennes comme la deuxième force la plus puissante derrière les conservateurs de la CDU/CSU. Il s'agit de son meilleur résultat à ce jour dans les élections au Parlement européen. Le parti est arrivé en tête dans les cinq États d'Allemagne de l'Est. Le nouveau parti Wagenknecht BSW est arrivé en troisième position dans l'Est.

Des élections nationales auront lieu en Thuringe en septembre, ainsi qu'en Saxe et dans le Brandebourg. "La situation de départ est difficile", a déclaré M. Ramelow.

Wüst appelle à un nouveau départ pour les relations entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest

Au vu des résultats des élections, le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, M. Wüst, a appelé à un nouveau départ dans les relations entre l'ancienne Allemagne de l'Est et de l'Ouest. "Il est temps de mettre en place un traité d'unification 2.0 qui, au-delà de l'unité formelle, permette de mieux rapprocher les gens, de renforcer la confiance et la cohésion entre l'Est et l'Ouest", a-t-il déclaré à RND.

La politique de la CDU souhaite en particulier "convenir d'une série de projets - par exemple, rapprocher les jeunes de l'Est et de l'Ouest". Ce qu'il faut, c'est un échange similaire aux jumelages européens. M. Wüst insiste sur ce point : "Parce que l'échange crée la confiance et ouvre des perspectives pour une meilleure compréhension mutuelle".

Des jumelages Est-Ouest pour rapprocher les Allemands

Lors de l'entretien, le ministre-président s'est également prononcé en faveur d'une renaissance de la Table ronde, telle qu'elle existait à l'époque de la réunification. "À l'époque, des personnes très différentes s'étaient réunies dans le seul but d'œuvrer à un meilleur avenir démocratique", a déclaré M. Wüst.

Le politique de la CDU considère également que ses compatriotes ont un devoir à remplir : "Certains connaissent mieux Majorque que la Saxe ou la Thuringe", déplore M. Wüst. Il a l'impression "que de nombreux habitants de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ne sont jamais allés dans les nouveaux États".

Saskia Esken, leader du SPD, a quant à elle déclaré à MDR qu'elle ne voyait pas de fossé se creuser entre l'Est et l'Ouest du pays. Dans le Bade-Wurtemberg également, l'AfD a obtenu entre 19 et 20 % des voix dans certains endroits, par exemple dans sa circonscription.

Néanmoins, il faut s'attaquer aux problèmes pour surmonter la fracture sociale. "Il n'est pas normal que les habitants de l'Est gagnent beaucoup moins que ceux de l'Ouest. Nous devons également veiller à ce que l'unité continue à se développer", a plaidé Mme Esken.