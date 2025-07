Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a fait savoir, dans un communiqué, que le personnel, les armes et les équipements du contingent avaient tous quitté le pays.

La Russie avait annoncé, en avril, qu'elle avait entamé le processus de retrait de tous les membres de son contingent de maintien de la paix au Karabakh, où il avait été déployé à la suite du conflit de l'automne 2020, au cours duquel l'Azerbaïdjan a reconquis une grande partie de son territoire du Karabakh, après près de trois décennies d'occupation arménienne.

Les relations entre Bakou et Erevan sont tendues depuis 1991, lorsque l'armée arménienne a occupé le Karabakh, un territoire internationalement reconnu comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, ainsi que sept régions limitrophes.

La majeure partie du territoire a été libérée par l'Azerbaïdjan à l'automne 2020, au terme d'une guerre longue de 44 jours, qui s'est conclue par un accord de paix négocié par la Russie, et qui a ouvert la voie à la normalisation entre les deux pays voisins et à des pourparlers sur la délimitation et la démarcation des frontières.

En septembre dernier, l'Azerbaïdjan a rétabli sa pleine souveraineté sur le territoire du Karabakh, au terme d'une “opération antiterroriste” qui s'est soldée par la reddition des forces séparatistes de la région.

