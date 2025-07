Le Français est arrivé, ce jeudi matin, à l’aéroport du Bourget près de Paris. Ses parents l’attendaient au pied de l’avion comme il est de coutume. Il n’a fait aucune déclaration à son arrivée.

“Louis Arnaud est libre. Il sera demain en France après une trop longue incarcération en Iran”, écrit le chef de l’État dans un tweet, mercredi soir.

Le jeune homme était en voyage en Iran en tant que touriste. Il avait entamé un tour du monde en juillet 2022 et, selon sa mère, rêvait de visiter l’Iran. Lors de son arrestation, il a été accusé de propagande et d’atteinte à la sécurité de l’Etat iranien. Il avait, selon les autorités locales, participé aux manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, une jeune Kurde iranienne décédée après son arrestation par la police des mœurs. Paris avait jugé “inacceptable” sa condamnation à cinq ans de prison en novembre 2022.

Trois Français encore dans les prisons iraniennes

Dans son post sur X, le président de la République a également appelé les autorités iraniennes à libérer les trois Français qui sont encore dans les prisons iraniennes.

Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris ainsi qu’un Français prénommé Olivier dont on ne connaît pas le patronyme. Le Quai d’Orsay estime que ces personnes sont des otages d’Etat et a demandé, à nouveau, de les libérer en mai dernier.

L’Iran détient dans ses prisons une dizaine de ressortissants occidentaux. Téhéran est accusé de les utiliser comme monnaie d’échange dans les négociations d'État à État.