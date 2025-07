La disparité des détentions est évidente. Alors que les puissances mondiales font pression sur le groupe de résistance Hamas pour qu'il libère 116 otages israéliens, ces mêmes puissances ne demandent que très peu à Israël de libérer plus de 9 170 Palestiniens qu'il a enlevés depuis octobre de l'année dernière.

Selon le Club des prisonniers palestiniens, "les autorités d'occupation israéliennes, après 250 jours de guerre génocidaire, continuent d'intensifier les campagnes d'arrestations systématiques qui ont visé plus de 9 170 détenus de Cisjordanie, y compris Jérusalem, en plus de milliers de Gaza".

"L'occupation a commis des crimes horribles contre les prisonniers, qui ont fait au moins 18 morts, et on estime que des dizaines de détenus de Gaza sont tombés en martyrs.

"L'occupation a récemment déclaré dans un rapport d'enquête que 36 détenus de Gaza ont été martyrisés, et, jusqu'à aujourd'hui, elle refuse de révéler leur identité ou les circonstances de leur mort", a ajouté le club.

Le club a également souligné que 310 femmes et au moins 640 enfants ont été détenus.

Il a confirmé que "le nombre de journalistes arrêtés est d'environ 85, dont 52 sont toujours en détention, y compris 14 journalistes de Gaza" et que "le nombre d'ordres de détention administrative a atteint environ 6 627".

La prétendue "détention administrative" est un ordre militaire israélien brutal permettant la détention sans inculpation, d'une durée maximale de six mois et renouvelable.

Le Club des prisonniers a déclaré que "la question des détenus de Gaza est actuellement le principal défi pour les organisations de défense des droits de l'Homme, en particulier avec la pratique continue de la disparition forcée par l'occupation contre la majorité des détenus de Gaza et son refus d'autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à leur rendre visite et à vérifier leurs conditions de détention".

Torture, mauvais traitements

En ce qui concerne la torture des détenus, le club a déclaré que "les méthodes de maltraitance comprennent la soif, la faim et la privation de toutes les nécessités de base de la vie".

"La propagation de maladies de peau parmi les détenus est apparue, en particulier la gale, en raison du manque de conditions d'hygiène, en particulier depuis que l'administration pénitentiaire a retiré les vêtements et laissé chaque détenu avec un seul ensemble de vêtements, adoptant ainsi une politique de surpopulation", a ajouté le club.

Le Club des prisonniers a demandé une "enquête sous supervision internationale sur les graves crimes et violations commis à l'encontre des détenus et des prisonniers dans les prisons et les camps de l'occupation".

Une enquête récente a révélé des violations flagrantes des droits de l'Homme dans une base militaire israélienne à Sde Teiman, dans le sud d'Israël.

Les actes de torture innommables comprennent la sodomie avec des tiges métalliques, l'électrocution, les coups de matraque, les coups de crosse de fusil et les détecteurs de métaux portatifs.

Lire aussi : Les “Guantanamos israéliens”: l’enfer des prisonniers palestiniens

Guerre génocidaire

Israël mène une invasion brutale de la bande de Gaza depuis que le Hamas a lancé, le 7 octobre, une offensive contre l'armée israélienne et les colonies qui étaient, autrefois, des villages et des fermes arabes.

Le Hamas affirme que son raid, qui a surpris son ennemi juré, a été orchestré en réponse aux attaques israéliennes contre la mosquée Al Aqsa, à la violence illégale des colons en Cisjordanie occupée et pour remettre la question de la Palestine "sur la table".

Depuis le début de sa guerre génocidaire à Gaza, Israël a tué au moins 543 Palestiniens et en a blessé près de 5 200 autres en Cisjordanie occupée, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Israël a tué au moins 37 202 Palestiniens -dont 71% de femmes, d'enfants et de nourrissons- et en a blessé 84 932, dont plus de 10 000 seraient enterrés sous les débris des maisons bombardées.

Les autorités israéliennes sont responsables des "crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis" lors de leurs attaques sur Gaza depuis le 7 octobre 2023, selon une commission soutenue par les Nations unies.

La commission d'enquête, créée par le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies, a constaté "une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile de Gaza", y compris "la famine comme méthode de guerre".

Les Palestiniens sont confrontés à une famine généralisée parce qu'Israël a largement interrompu l'acheminement de nourriture, de médicaments et d'autres fournitures. Selon les agences des Nations unies, plus d'un million des 2,4 millions d'habitants de Gaza pourraient connaître le niveau de famine le plus élevé d'ici la mi-juillet.

Devant la Cour internationale de Justice, Israël est accusé d'avoir commis un génocide à l'encontre des Palestiniens.