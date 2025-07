La réponse du Hamas à la dernière proposition de cessez-le-feu à Gaza est conforme aux principes avancés dans le plan présenté par le président américain, Joe Biden, a déclaré, ce dimanche, le chef du bureau politique basé au Qatar, Ismail Haniyeh, dans un discours télévisé à l'occasion de l'Aïd al-Adha islamique.

"Le Hamas et les groupes (palestiniens) sont prêts à un accord global qui implique un cessez-le-feu, le retrait de la bande de Gaza, la reconstruction de ce qui a été détruit et un accord d'échange global", a déclaré Haniyeh, faisant référence à l'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens.

Le 31 mai dernier, Biden a présenté ce qu'il a appelé une proposition israélienne “en trois phases” qui comprendrait des négociations pour un cessez-le-feu permanent à Gaza ainsi que des échanges progressifs d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens détenus en Israël.

L'Egypte et le Qatar -qui, avec les Etats-Unis, assurent la médiation entre le Hamas et Israël- ont déclaré, le 11 juin, avoir reçu une réponse des factions palestiniens au plan américain, sans donner plus de détails.

Lire aussi: Gaza: Que contient le plan de trêve annoncé par Biden ?