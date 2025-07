Une frappe aérienne a fait 9 mort dont 6 enfants dans le camp de réfugiés d'al Bureij dans le centre de Gaza.

L'aviation israélienne a également bombardé une maison du quartier de Tal Al-Sultan à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ainsi que la place Shuhada al-Shati, située à proximité, dans le camp de réfugiés d'al-Shati, dans la ville de Gaza.

L'armée a aussi fait exploser plusieurs immeubles résidentiels dans la ville d'Al-Mughraqa, au nord du camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza.

L'armée avait pourtant indiqué une “pause tactique” dans la région de Rafah au sud de Gaza à 8h00 (05h00 GMT, 1h00 heure de l'Est) qui resterait en vigueur jusqu'à 19h00 (16h00 GMT, midi heure de l'Est). Les pauses auraient lieu tous les jours jusqu'à nouvel ordre d'après l'armée dit-on, pour permettre l'entrée de l’aide humanitaire.

Dans la journée de dimanche, le premier ministre israélien Benyamin Natanyahou s'est opposé à cette annonce de l'armée en indiquant qu'il n'avait pas été consulté sur le sujet. Il a jugé inacceptable une pause tactique de 11 heures. A la suite de cette déclaration, l'armée a rétropédalé en déclarant qu'il n'y avait pas de pause dans les combats, seulement une pause dans le sud de Gaza sur quelques kilomètres pour laisser entrer les camions d'aide.

Les Palestiniens de l’enclave, sous blocus, célèbrent l’Aïd al-Adha malgré les violences et les destructions auxquelles ils sont soumis.

Israël a tué plus de 37 337 Palestiniens depuis l'attaque surprise du Hamas, le 7 octobre 2023. Plus de huit mois après le début de la guerre, de vastes étendues de Gaza sont en ruines et une grande partie des 2,3 millions d'habitants de l'enclave sont au bord de la famine.​​​​​​​

