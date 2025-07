Au moins 9 Palestiniens, dont 6 enfants, ont été tués et plusieurs autres blessés, dimanche, premier jour de l'Aïd al-Adha, dans un raid israélien visant une maison du camp de réfugiés d'Al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza.

"Neuf martyrs, dont six enfants, sont arrivés à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa dans la ville de Deir al-Balah (centre), suite au bombardement par l'aviation de l'occupation d'une maison dans le camp d'Al-Bureij", a déclaré une source médicale au correspondant de l’agence Anadolu.

Des témoins avaient précédemment rapporté au correspondant d'Anadolu, que des équipes médicales avaient extrait un certain nombre de martyrs et de blessés (sans préciser leur nombre), dont un nourrisson, des décombres d'une maison dans le camp de réfugiés d'Al-Bureij, dans le centre de la Bande de Gaza.

Des témoins ont fait état de la destruction d’une maison dans un raid israélien qui a également touché les maisons voisines.

Ils ont également indiqué que les équipes médicales et la défense civile travaillent à la recherche d'autres victimes et de personnes blessées à la suite de l'attaque israélienne.

Bombardement près d’un hôpital et sur une école

Trois autres Palestiniens ont été tués lorsque les avions de guerre israéliens ont bombardé le sud et le nord de la bande de Gaza dimanche. La défense civile de Gaza a déclaré que son équipe avait retrouvé les corps de deux Palestiniens dans le quartier de Tel al-Sultan, à l'ouest de Rafah, après un bombardement israélien de la zone.

En outre, les avions de guerre ont pris pour cible une maison près de l'hôpital de campagne Emirates dans le centre de Rafah, selon des témoins.

L'armée israélienne a également démoli des bâtiments résidentiels dans le quartier de Saudi à l'ouest de Rafah, ont déclaré des témoins oculaires à Anadolu.

Dans le nord de la bande de Gaza, un Palestinien a été tué et un autre blessé par une frappe de drone israélienne sur l'école Ghazi Shawa, qui abrite des milliers de personnes déplacées à Beit Hanoun, ont indiqué à Anadolu des sources médicales de l'hôpital Kamal Adwan.

Lire aussi : La réponse du Hamas est “conforme” aux exigences du plan de trêve, souligne son leader

Désaccord entre Netanyahu et l’armée

L'armée israélienne avait annoncé une “pause tactique” dans la région de Rafah au sud de Gaza de 8h00 (05h00 GMT, 1h00 heure de l'Est) à 19h00 (16h00 GMT, midi heure de l'Est), tous les jours jusqu'à nouvel ordre. Ces pauses seraient, selon l’armée, destinées à permettre l'entrée de l’aide humanitaire.

Mais, selon un responsable israélien, M. Netanyahu avait clairement fait savoir à son secrétaire militaire Aluf Avi Gil que ces pauses étaient "inacceptables pour lui".

Ce différend s’ajoute à la liste des désaccords entre le gouvernement et l’armée israélienne sur la manière dont la guerre est menée à Gaza. L'ancien général centriste Benny Gantz a également quitté le cabinet de guerre la semaine dernière, critiquant l'absence de stratégie efficace de M. Netanyahu à Gaza.

Cette année, l'Aïd al-Adha est célébré dans le monde musulman alors qu'Israël poursuit sa guerre contre la Bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Cette guerre a fait plus de 122 000 victimes palestiniennes ( morts et blessés) et a isolé Tel-Aviv sur la scène internationale.

Israël qui a été poursuivi devant la Cour internationale de justice pour "crime de génocide", continue sa guerre contre la Bande de Gaza en dépit de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant la cessation immédiate des hostilités et de l'injonction de la Cour internationale de justice de mettre fin à l'invasion de Rafah, de prendre des mesures pour prévenir les actes "à caractère génocidaire" et d'améliorer la situation humanitaire désastreuse dans la Bande de Gaza.