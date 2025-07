Une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de Gaza, a tué plusieurs personnes, selon les médias locaux. Un certain nombre de personnes ont également été blessées dans l'attaque, selon l'agence de presse WAFA.

L'armée israélienne a mené une série de frappes aériennes sur différentes parties de la bande de Gaza alors que les habitants marquaient le deuxième jour de la fête de l'Aïd al-Adha, tuant et blessant plusieurs personnes, selon des sources médicales et des témoins.

Attaques de colons en Cisjordanie occupée

Des colons israéliens illégaux ont attaqué des villages et des propriétés palestiniennes dans plusieurs régions de la Cisjordanie occupée qui célébraient le deuxième jour de la fête de l'Aïd al Adha.

L'agence de presse officielle palestinienne WAFA a rapporté que des colons illégaux ont attaqué des résidents palestiniens dans la ville de Deir Dibwan, à l'est de Ramallah.

L'agence a déclaré qu'un groupe de colons a envahi la périphérie de la ville, s'est rassemblé dans la zone et a jeté des pierres sur les résidents, faisant trois blessés.

WAFA a indiqué que dans le nord de la Cisjordanie, et plus précisément, dans la ville de Huwara, au sud de Naplouse, des colons illégaux ont attaqué des véhicules palestiniens alors que dans le sud, des colons ont établi un avant-poste illégal sur des terres palestiniennes privées à l'est d'Hébron, lundi.

Guerre génocidaire

Israël a fait l'objet d'une condamnation internationale en raison de la poursuite de son offensive brutale sur la bande de Gaza depuis une attaque lancée le 7 octobre 2023 par le groupe palestinien Hamas.

Selon les autorités sanitaires locales, plus de 37 300 Palestiniens ont été tués à Gaza, dont la plupart étaient des femmes et des enfants, et plus de 85 000 autres ont été blessés.

Plus de huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines, soumises à un blocus paralysant de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, dont le dernier arrêt lui a ordonné de mettre immédiatement fin à ses opérations dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés pour échapper à la guerre, avant d'être envahis le 6 mai.

Lire aussi : Israël détruit le hall de départ du point de passage de Rafah